Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Подмосковье

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Лобовое столкновение двух легковушек стало причиной гибели двух человек на трассе в Московской области, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка полиции.

По ее данным, ДТП произошло на 8 километре трассы Москва-Дубна примерно в 16:50. В аварии пострадали еще два человека, отметили в МВД.

На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются причины происшествия.

Затруднено движение автомобилей на данном участке.