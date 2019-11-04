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Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с тремя автомобилями в Ленобласти

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В Ленинградской области столкнулись три легковых автомобиля, есть погибший и пострадавшие, сообщает отдел пропаганды УГИБДД региона в понедельник.

По предварительным данным, на 80-м км Таллинского шоссе около 20:00 автомобиль KIA Sportage под управлением 39-летнего мужчины выехал на встречную полосу и совершил касательное столкновение с KIA Сeed и лобовое столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser.

По информации ведомства, водитель KIA Sportage скончался. Водитель и трое пассажиров Toyota госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Двоим из пострадавших по 15 и 16 лет.

По данному факту проводится проверка.

Ленинградская область

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