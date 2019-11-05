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Мавзолей Ленина будет закрыт 5 и 7 ноября

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Мавзолей Владимира Ленина и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты для посещения во вторник, 5 ноября и в четверг, 7 ноября, информирует Федеральная служба охраны (ФСО) РФ.

"В связи с подготовкой и проведением государственных мероприятий 5 и 7 ноября 2019 года допуск в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет", - сообщили "Интерфаксу" в центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

В обычные дни мавзолей Ленина открыт для доступа каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10:00 до 13:00.

7 ноября на Красной площади традиционно проходит торжественный марш, посвященный годовщине военного парада 1941 года.

Мавзолей Ленина Москва ФСО

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