Мавзолей Ленина закроют на неделю из-за Дня бокса

Посетить некрополь на Красной площади будет нельзя до 25 июля

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют для посещения с 15 до 25 июля, сообщили в Федеральной службе охраны.

Ограничения ввели на время подготовки и проведения на Красной площади Международного дня бокса.

13 июля мавзолей был закрыт, так как на Красной площади проводили церемонию выпуска слушателей Московского университета МВД им.В.Я.Кикотя.

С 18 февраля по 16 апреля мавзолей закрывали на профилактику. Эти работы там проводят обычно раз в два года. Эксперты проводят процедуры по обеспечению забальзамированных останков Владимира Ленина, а также меняют ему костюм .