Власти Москвы подготовили пошаговую инструкцию для переезжающих по реновации

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На портале мэра Москвы появился информационный сервис для жителей, переезжающих в новое жилье по программе реновации.

"Сервис поможет ответить на вопросы, какие для этого (переезда по реновации - ИФ) понадобятся документы, как организован переезд в равнозначную квартиру, как докупить квадратные метры, а также что делать после получения ключей от нового жилья. Воспользоваться сервисом можно без авторизации на портале", - поясняется в сообщении на сайте, опубликованном во вторник.

Чтобы получить персональную пошаговую инструкцию, пользователь должен ввести параметры, отражающие его ситуацию: является ли он собственником жилья или владеет им на правах социального найма, куплена ли квартира в ипотеку или это жилье без обременений и т.д.

"При этом онлайн-руководство охватывает все этапы переезда - от получения письма с предложением новой квартиры до регистрации на новом месте жительства", - пояснили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

На данный момент в сервисе доступны 24 персональных сценария. В них даны ссылки на сайты необходимых организаций, а также на необходимые онлайн-инструкции и сервисы портала.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 173 домов и свыше 350 тыс. квартир.

На данный момент в программу включена 351 "стартовая" площадка для строительства домов общей площадью около 5,1 млн кв.м. В 2019 году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек, в следующем - более 15 тыс.