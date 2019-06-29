За два года почти 30 тыс. москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - К 2021 году по программе реновации жилья в столице отметят новоселье почти 30 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал журналистам в субботу, в настоящее время в процессе переезда по программе реновации находятся около 5 тысяч человек. Всего с учетом уже переехавших по итогам года новые квартиры получат более 12 тысяч москвичей, отметил заммэра.

Хуснуллин также сообщил, что в следующем году новое жилье обретут еще более 15 тысяч человек.

"Программа набрала хорошие темпы. Уже введено в эксплуатацию 43 дома, более 100 - в стройке, порядка 50 - проектируется. Аналогов программе реновации по масштабности, а главное, социальному посылу нет ни в одной стране. Речь идет об улучшении жилищных условия миллиона москвичей", - заявил он.

Заммэра подчеркнул, что реновация - ключевой инфраструктурный проект, который существенно улучшит жилищные условия москвичей, даст им новую, качественную городскую среду и в целом преобразит Москву.