За два года почти 30 тыс. москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - К 2021 году по программе реновации жилья в столице отметят новоселье почти 30 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Как он рассказал журналистам в субботу, в настоящее время в процессе переезда по программе реновации находятся около 5 тысяч человек. Всего с учетом уже переехавших по итогам года новые квартиры получат более 12 тысяч москвичей, отметил заммэра.
Хуснуллин также сообщил, что в следующем году новое жилье обретут еще более 15 тысяч человек.
"Программа набрала хорошие темпы. Уже введено в эксплуатацию 43 дома, более 100 - в стройке, порядка 50 - проектируется. Аналогов программе реновации по масштабности, а главное, социальному посылу нет ни в одной стране. Речь идет об улучшении жилищных условия миллиона москвичей", - заявил он.
Заммэра подчеркнул, что реновация - ключевой инфраструктурный проект, который существенно улучшит жилищные условия москвичей, даст им новую, качественную городскую среду и в целом преобразит Москву.
Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.