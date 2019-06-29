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За два года почти 30 тыс. москвичей переедут в новые квартиры по программе реновации

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - К 2021 году по программе реновации жилья в столице отметят новоселье почти 30 тысяч человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Как он рассказал журналистам в субботу, в настоящее время в процессе переезда по программе реновации находятся около 5 тысяч человек. Всего с учетом уже переехавших по итогам года новые квартиры получат более 12 тысяч москвичей, отметил заммэра.

МоскваСтоимость жилья в домах, попавших в программу реновации, выросла на 20%Читать подробнее

Хуснуллин также сообщил, что в следующем году новое жилье обретут еще более 15 тысяч человек.

"Программа набрала хорошие темпы. Уже введено в эксплуатацию 43 дома, более 100 - в стройке, порядка 50 - проектируется. Аналогов программе реновации по масштабности, а главное, социальному посылу нет ни в одной стране. Речь идет об улучшении жилищных условия миллиона москвичей", - заявил он.

Заммэра подчеркнул, что реновация - ключевой инфраструктурный проект, который существенно улучшит жилищные условия москвичей, даст им новую, качественную городскую среду и в целом преобразит Москву.

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в "дом" образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через "балконы" квартир.Посетители не едины во мнениях: размер ванн, кухонь, коридоров и комнат, равно как и цвет обоев макета, вызывает ровно три реакции: одобрение, равнодушие и несогласие. Но есть и безусловный фаворит – потолок. Его высотой, кажется, довольны абсолютно все. Или, как минимум, не разочарованы. Противники программы, настаивают на своем праве распоряжаться своими жилищными условиями по собственному усмотрению и находят привлекательность этих условий не только в количестве и качестве квадратных метров, но и в самой той атмосфере окружающей их Москвы, которую составляют их двор, вид из окна, парк у домаМэр Москвы Сергей Собянин отметил беспрецедентный для России уровень общественного обсуждения программы. "Невозможно найти москвича, который не знал бы об этой программе и сформировал отношение к ней. Более того, во всей России внимательно следили за этой дискуссией", - заявил мэр на пленарном заседании 7-го Московского гражданского форума.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
Москва

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