После ДТП с автобусом на востоке Москвы 10 человек обратились к медикам

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - ДТП с автобусом произошло на востоке Москвы, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

"Авария произошла на Косинском шоссе. Автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. В больницы доставлены 10 человек", - сказал источник.

Всего в автобусе находилось 15 пассажиров. "Среди обратившихся за медпомощью как пассажиры автобуса, так и легковых автомобилей. Решается вопрос о госпитализации", - сказал источник.