Бензовоз с 16 тоннами топлива опрокинулся в Свердловской области

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Бензовоз Volvo с 16 тоннами топлива опрокинулся на 295 км автодороги Серов- Нижний Тагил - Екатеринбург, произошла утечка топлива, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

"Бензовоз "Volvo" с топливом объёмом 16 тонн допустил съезд в кювет и опрокидывание. В результате произошла утечка топлива", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, никто не пострадал. Затруднения в движение автотранспорта нет, добавили в ведомстве.

Там также рассказали, что пожарные подали на опрокинувшуюся автоцистерну воздушно-механическую пену, чтобы не допустить возгорание топлива. К месту аварии отправили автокран, чтобы поднять опрокинувшийся бензовоз.