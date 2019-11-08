В Москве к 2022 году построят пешеходный мост через Яузу

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Москве к концу 2022 года построят пешеходный мост через Яузу, который соединит Семеновскую и Рубцовскую набережные, сообщил первый замгендиректора "Мосинжпроекта" Альберт Суниев.

Мост станет частью транспорто-пересадочного узла "Электрозаводская". Рядом разобьют сквер и благоустроят километр Семеновской набережной.

"Кроме того, в составе узла планируется построить жилой комплекс. Общая площадь коммерческого строения составит около 65 тысяч квадратных метров", - добавил Суниев.

Ранее сообщалось, что протяженность пешеходного моста через реку Яузу составит 75 м. В его архитектуре планируется применять легкие современные материалы.