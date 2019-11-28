В Москве построят пешеходный мост между стрелкой Золотого острова и Крымской набережной

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Пешеходный мост построят в центре столицы через Водоотводный канал Москвы-реки, соединяющий стрелку Золотого острова и Крымскую набережную. Такое решение приняла градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Длина моста составит порядка 60 метров. С его помощью будет создана дополнительная пешеходная связь между популярными местами города, такими как Парк Горького, "Музеон", храм Христа Спасителя и других.

По словам председателя ведомства, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, проект планировки будет подготовлен за счет средств городского бюджета.