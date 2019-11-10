Несколько человек пострадали в аварии автобуса и маршрутки в Москве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Рейсовый автобус столкнулся с маршруткой на Нахимовском проспекте в Москве, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

По его данным, ДТП произошло на Нахимовском проспекте, дом 33/2. В автобусе пострадавших нет, в маршрутке пять пострадавших, среди них один ребенок, отметил собеседник агентства.

В настоящий момент пострадавших осматривают медики.

Другой источник агентства уточнил, что ДТП с участием маршрутного такси и автобуса Мосгортранса произошло в 13:25. Предварительная причина аварии - несоблюдение водителями дистанции, сказал собеседник агентства.

По его информации, в маршрутном такси пострадали четыре человека, в том числе ребенок 12 лет.

Источник "Интерфакса" в медицинских кругах столицы сообщил, что после аварии на Нахимовском проспекте состояние госпитализированных оценивается как средней тяжести. Как уточнил собеседник агентства, у всех ушибы и подозрения на переломы.