В ГИБДД заявили о четырех пострадавших в ДТП автобуса и маршрутки в Москве

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в аварии с участием маршрутки и автобуса в Москве, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичного главка Госавтоинспекции.

Как рассказали в пресс-службе, в 13:10 на Нахимовском проспекте в районе дома 33/2 водитель маршрутного такси столкнулся с рейсовым автобусом. Среди четырех пострадавших один несовершеннолетний, отметили в главке.

Ранее о столкновении автобуса и маршрутки на Нахимовском проспекте и нескольких пострадавших в аварии "Интерфаксу" сообщали источники.