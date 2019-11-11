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Упавшая в метро на пути женщина погибла

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - На станции метро "Таганская" Кольцевой линии на пути упала женщина, попала под прибывающий поезд и погибла. Чтобы извлечь ее тело, потребовалось около получаса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Эту информацию позже подтвердили в управлении внутренних дел на московском метрополитене.

Почему она упала на рельсы, пока неясно. Чтобы ее поднять, снимали напряжение контактного рельса, добавил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе метрополитена сообщили, что движение по Кольцевой линии по часовой стрелке было прервано из-за падения человека на рельсы. Это произошло в 12:15. В обратную сторону поезда ходили с увеличенным интервалом.

Движение по линии возобновили к 12:45, сказал источник "Интерфакса". В пресс-службе предприятия уточнили, что на восстановление графика потребуется время.

Москва Московский метрополитен

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