Кольцевую линию московского метро остановили из-за упавшего на рельсы пассажира

Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве пассажир упал на пути на станции "Таганская" Кольцевой линии метро. Из-за этого остановлено движение по всему кольцу в направлении по часовой стрелке, сообщил информированный источник "Интерфакса".

Эту информацию подтвердили в пресс-службе метрополитена.

Против часовой стрелки поезда ходят с увеличенными интервалами, добавил собеседник агентства. По его словам, инцидент на "Таганской" произошел в 12:15. Что с пассажиром, он не знает.