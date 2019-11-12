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Генпрокуратура нашла в промзоне "Очаково" самовольную свалку и бытовки с нелегалами

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Проверяя жалобы на загрязнение воздуха в Москве, Генпрокуратура и прокуратура Москвы нашли в промзоне "Очаково" незаконную свалку и 39 бытовок, в которых жили нелегалы. Об этом сообщил представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Специальных установок для сжигания мусора в промзоне не нашли, добавил он.

Проверки выявили, что самовольную свалку мусора в промзоне устроили несколько коммерческих организаций. По словам Куренного, мусор начал разлагаться. Поскольку о свалке никто не знал и не следил, нельзя исключить, что там были поджоги мусора или самовозгорание, добавил он.

Прокуроры возбудили 23 административных дела в отношении этих фирм и внесли их руководителям семь представлений об устранении нарушений закона.

Также в промзоне нашли 39 незаконно установленных бытовок, в которых селились иностранцы. Участвовавшие в проверках полицейские задержали 126 иностранцев, и на 86 из них составили протоколы о нарушениях миграционного режима. В прокуратуре подозревают, что 17 из них были трудоустроены незаконно.

"Каких-либо специальных объектов для сжигания мусора там найдено не было. В настоящее время специализированными организациями и службы города на границах промзоны организовали круглосуточный мониторинг состояния атмосферного воздуха", - добавил Куренной.

Он заверил, что сейчас в Очакове состояние воздуха соответствует нормативам и не опасно для горожан.

Проверить промзону в сентябре просил "Гринпис". Экологи ссылались на многочисленные жалобы москвичей на загрязнение воздуха и на результаты замеров.

Очаково Генпроуратура Гринпис

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