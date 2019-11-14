Антициклон удержит солнечную погоду в Москве до начала следующей недели

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Столичный регион до начала следующей недели будет находиться под влиянием высокого антициклона, сохранится повышенное атмосферное давление, сообщил Гидрометцентр России в четверг.

"Будет преимущественно без осадков, при умеренном ветре южной четверти температурный режим будет меняться мало: ночью около ноля, днем - плюс. Значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 3-5 градусов", - говорится в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, "порадует своим сиянием и ноябрьское солнышко".

В четверг днем в Москве 4...6, по области - плюс 2...7 градусов.

В пятницу, 15 ноября, ночью в мегаполисе -2...0, по области -4...1 градусов. Днем в Москве 4...6, в Подмосковье плюс 1...6 градусов.

В выходные станет больше облаков, но обойдется преимущественно без осадков, информирует метеослужба.

В субботу, 16 ноября, ночью в Москве -1...1, по области -3...2 градусов, днем 3...5 и 1...6 градусов соответственно.

В воскресенье, 17 ноября, ночью в столице 1...3, по области -1...4 градусов, днем в Москве потеплеет до 5...7, в Подмосковье - до 2...7 градусов.

В начале новой недели характер погоды существенно не изменится, но дневная температура немного понизится: в понедельник до 1...6, во вторник - до 0...5 градусов.