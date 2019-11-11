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Москвичей ждет теплый и солнечный конец недели

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Аномальное для середины ноября тепло ждет жителей Московского региона в ближайшие несколько дней, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начало недели будет очень теплым, а вторая половина недели - просто теплой. Сегодня аномалия составляет плюс 7-8 градусов по сравнению с нормой, завтра - плюс 5 градусов, а в последующем - 3-4 градуса", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

Небольшое похолодание москвичи заметят во вторник по сравнению с понедельником: если в понедельник столбики столичных термометров показывают до +11 градусов, то во вторник будет +5...7. Такой режим сохранится до конца недели с тенденцией к небольшому росту к концу выходных: в середине рабочей недели днем в Москве будет около +5, ночью около +1, на выходных до +8 днем и до +4...6 по ночам.

Погода будет не только теплой, но и сухой и относительно безветренной - как пояснил Вильфанд, такой прогноз дается на фоне роста атмосферного давления - оно будет выше нормы на 10 мм рт. ст. Москвичей, по его словам, с середины рабочей недели ждет "переменная облачность с частым солнышком".

Существенного похолодания метеорологи пока не ожидают - по предварительным расчетам, аномальное тепло задержится как минимум до начала следующей недели, отметил научный руководитель Гидрометцентра.

Москва Подмосковье

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