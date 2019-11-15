Поиск

Пожар произошел в Доме ветеранов кино в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в пятиэтажном здании Дома ветеранов кино в Москве, пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что было ликвидировано возгорание на площади 5 кв.м. в кирпичном пятиэтажном здании на 2-м этаже по улице Нежинская, дом 5, строение 1 частично офисном, частично жилом.

Там отметили, что возгорание произошло в офисной части, люди самостоятельно вышли из здания на улицу до прибытия пожарных.

На момент ликвидации информация о пострадавших не поступала, обращений в скорую помощь нет.

Москва

Новости

В "Шереметьево" прибывший из Минска самолет задел другой лайнер

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

К горящему складу на площади трех вокзалов в Москве направили пожарный поезд

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

По делу об угрозах убийством судье Мосгорсуда задержан третий подозреваемый

СКР попросил арестовать фигуранта дела об угрозах в адрес московского судьи

В Москве с начала года под госзащиту взяли 16 судей

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

Выпавшая из окна мать с детьми в Москве перед происшествием вызвала скорую

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры

В Москве предотвращено убийство женщины по заказу ее сына из-за квартиры
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"

Следствие засекретило все материалы "дела Голунова"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');