Пожар произошел в Доме ветеранов кино в Москве

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в пятиэтажном здании Дома ветеранов кино в Москве, пострадавших нет.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили "Интерфаксу", что было ликвидировано возгорание на площади 5 кв.м. в кирпичном пятиэтажном здании на 2-м этаже по улице Нежинская, дом 5, строение 1 частично офисном, частично жилом.

Там отметили, что возгорание произошло в офисной части, люди самостоятельно вышли из здания на улицу до прибытия пожарных.

На момент ликвидации информация о пострадавших не поступала, обращений в скорую помощь нет.