Пожар повредил исторический "Доходный дом Макушина" в Томске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на воскресенье в трехэтажном кирпичном доме по улице Крылова, 23/1 в Томске, спасены восемь человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Томской области.

"Пожарные по лестничным маршам спасли четырех человек. Еще четырех спасли с третьего этажа по трехколенным лестницам. В результате пожара в квартире на третьем этаже частично обгорели стены на площади 35 кв. м, на чердаке обгорел утеплитель на площади 30 кв.м", - говорится в пресс-релизе.

В тушении возгорания принимали участие 25 человек и девять единиц техники, причина пожара устанавливается.

По данным администрации Томской области, дом по улице Крылова, 23/1 является "Доходным домом Петра Макушина" 1912 года постройки. Его архитектором является Товий Фишель. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Макушин был основателем первой в Томске публичной библиотеки, первого в Сибири книжного магазина, а также стал одним из инициаторов создания первого в Сибири вуза - Томского государственного университета (ТГУ).