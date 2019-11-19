"Ласточки" начнут ходить между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" запускает электропоезда семейства "Ласточка" на маршруте "Киевский вокзал - аэропорт Внуково", сообщается на сайте компании.

"На маршрут выходят два электропоезда ЭС2Г в пятивагонном исполнении. В каждом составе более 400 мест. Вагоны оборудованы мягкими креслами, багажными полками, розетками, сетью Wi-Fi, туалетными комнатами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут аэроэкспресса от аэропорта Шереметьево до Одинцова был продлен, что увеличило пассажиропоток на этом направлении. Поэтому в компании решили обновить подвижной состав.

"Было принято решение перераспределить и обновить подвижной состав: на Шереметьевское направление запустить двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности, а на Внуковском направлении начать эксплуатацию поездов "Ласточка", которые являются не менее комфортными для поездок в аэропорт", - приводит слова генерального директора Алины Бисембаевой пресс-служба компании.

Расписание и время в пути аэроэкспрессов на Внуковском направлении не изменятся, уточняется в сообщении.