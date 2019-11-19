Поиск

"Ласточки" начнут ходить между Киевским вокзалом и аэропортом "Внуково"

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - "Аэроэкспресс" запускает электропоезда семейства "Ласточка" на маршруте "Киевский вокзал - аэропорт Внуково", сообщается на сайте компании.

"На маршрут выходят два электропоезда ЭС2Г в пятивагонном исполнении. В каждом составе более 400 мест. Вагоны оборудованы мягкими креслами, багажными полками, розетками, сетью Wi-Fi, туалетными комнатами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут аэроэкспресса от аэропорта Шереметьево до Одинцова был продлен, что увеличило пассажиропоток на этом направлении. Поэтому в компании решили обновить подвижной состав.

"Было принято решение перераспределить и обновить подвижной состав: на Шереметьевское направление запустить двухэтажные аэроэкспрессы повышенной вместительности, а на Внуковском направлении начать эксплуатацию поездов "Ласточка", которые являются не менее комфортными для поездок в аэропорт", - приводит слова генерального директора Алины Бисембаевой пресс-служба компании.

Расписание и время в пути аэроэкспрессов на Внуковском направлении не изменятся, уточняется в сообщении.

Москва Аэроэкспресс Внуково

Новости

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Михалков попросил мэрию Москвы выкупить киноцентр "Соловей"

Капитана спецназа ФСБ жестоко избили в центре Москвы

Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Актер Юрий Соломин госпитализирован в Москве

Три станции красной ветки метро в Москве изменят график работы до конца ноября

Руководитель УВД на московском метрополитене написал рапорт об отставке

Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Москвичей предупредили об аномально высоком давлении

Синоптики пообещали москвичам мороз с четверга

Синоптики пообещали москвичам мороз с четверга

Водитель из Мытищ в ходе конфликта зарезал пешехода

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');