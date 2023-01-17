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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

"Аэроэкспресс" взял в лизинг десять китайских автобусов Youtong

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - ООО "Аэроэкспресс" в конце декабря оформило договоры лизинга деся ти автобусов китайского производителя Youtong, следует из данных портала "Федресурс".

Все поставляемые автобусы - модели Yutong ZK 6121 HQ. Это междугородние автобусы, вмещающие до 57 пассажирских мест.

"Аэроэкспресс" оформил договоры лизинга до конца 2025 года. Другие подробности, включая лизингодателя и стоимость сделок, на "Федресурсе" не приводятся.

"Аэроэкспресс" занимается доставкой пассажиров в аэропорты Москвы - "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково".

Еще несколько лет назад компания использовала для перевозки только железнодорожные поезда: сейчас в ее парке 11 швейцарских двухэтажных Stadler, 7 одноэтажных составов "Демиховского машиностроительного завода", а также две скоростные "Ласточки".

В конце 2019 года "Аэроэкспресс" запустил свой первый автобусный маршрут - от станции метро "Ховрино" до "Шереметьево". На этой линии используются автобусы большого класса ЛиАЗ-5292 производства группы "ГАЗ". В марте 2022 года автоперевозки были запущены от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово" - там курсируют германские автобусы Setra.

В 2021 году пассажиропоток "Аэроэкспресса" составил 8,9 млн человек. В 2022 году компания рассчитывала перевезти 9-9,5 млн человек.

Youtong Аэроэкспресс Китай Москва Stadler Ласточка Шереметьево Домодедово Setra
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