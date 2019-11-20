Руфера обвинили в хулиганстве после фотосессии на башне в "Москва-Сити"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Один из мужчин, пытавшихся устроить фотосессию 17 ноября на крыше бизнес-центра на Пресненской набережной в Москве и распылившего газ в охранников здания, стал фигурантом уголовного дела; еще на пятерых человек составлены административные протоколы.

Как сообщила в среду "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, на месте происшествия полицейские задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, который, по его словам, пытался проникнуть на крышу для съемки фотосессии. Против него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

"В отношении остальных пятерых нарушителей в возрасте от 19 до 27 лет составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство"", - сообщила официальный представитель МВД.

Она напомнила, что ранее в полицию поступило сообщение о противоправных действиях в помещении делового центра на Пресненской набережной. "Неизвестные пытались вскрыть дверь на крышу здания, оказали сопротивление прибывшим сотрудникам охраны и распылили газ из баллончика", - рассказала Волк. В результате, по ее словам, один из охранников получил травмы и химические ожоги лица.

По данным "Интерфакса", инцидент произошел 17 ноября.

СМИ сообщали, что группа руферов пробралась на крышу одной из башен "Москва-Сити" на Пресненской набережной под названием "Империя" (60 этажей, 239 метров), однако им помешала охрана. Между руферами и охранниками завязалась драка, в ходе которой охранникам распылили в лицо газ из баллончиков. Всего экстремалов было порядка 20 человек, но задержали только шестерых, а остальным удалось скрыться.