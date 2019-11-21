Бывшего главу Балашихи заподозрили в мошенничестве при строительстве жилья

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту мошенничества при строительстве жилья в Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"По данным следствия, в 2003 году бывший глава Балашихинского района Владимир Самоделов принял решение о признании 15 домов в Балашихе непригодными для проживания, об их сносе, расселении жильцов и постройке новых домов силами застройщика ОАО "Мособлкапстрой", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий при строительстве многоквартирных домов в период с 2005 по 2012 годы (часть 4 статьи 159 УК РФ).

По договору между администрацией и ОАО "Мособлкапстрой" администрации должны были быть переданы от 12 до 50% квартир в построенных застройщиком шести домах. Однако в действительности был построен лишь один дом, а все квартиры в нем проданы застройщиком на рынке недвижимости. К дальнейшему строительству еще пяти жилых домов по контракту застройщик не приступил.

До настоящего времени 12% жилой площади указанного дома ОАО "Мособлкапстрой" администрации для расселения жильцов ветхого жилого фонда застройщиком не переданы. Таким образом, государству в лице администрации г.о. Балашиха причинен ущерб в размере не менее 63 млн рублей.

По данным следствия, для строительства в рамках заключенного контракта с ОАО "Мособлкапстрой" на постройку 6 домов застройщику был предоставлен участок площадью 0,6155 га кадастровой стоимостью более 45 млн рублей. На указанном земельном участке ОАО "Мособлкапстрой" в период с 2005 по март 2012 года был разработан и согласован проект, построен и введен в эксплуатацию жилой многоквартирный дом.

В настоящее время следователями проводится комплекс неотложных следственных действий. Силами управления криминалистики ГСУ СК России по Московской области будут осмотрены дома, признанные в 2003 году непригодными для проживания. В рамках расследования будет дана оценка действиям руководства ОАО "Мособлкапстрой" и должностных лиц администрации Балашихинского района.