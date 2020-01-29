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Система контроля ветхого жилья появится в России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ прорабатывает поправки в законодательство, которые необходимы для создания системы технического учета домов, что позволит детально контролировать состояние жилфонда, сообщает в среду газета "Известия".

"Правительство поручило Минстрою проработать поправки в законопроект об изменениях в Жилищный кодекс. Они нужны для создания системы технического учета жилого фонда в стране. Об этом говорится в протоколе от 6 октября 2019 года за подписью и.о. директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства Вячеслава Торсунова", - пишет издание.

В документе уточняется, что система техучета необходима для повышения эффективности капитального ремонта.

Создание системы позволит скорректировать программы: появится возможность отдавать приоритет наиболее нуждающимся в капремонте домам, пояснил газете ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы РФ по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук. Он добавил, что, по сути, можно будет контролировать состояние ветхих домов - это необходимо, чтобы уменьшить количество аварийных зданий.

По словам Склянчука, поправки планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Эту информацию изданию подтвердила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов (АРОКР) Анна Мамонова. Она отметила, что Минстрой привлекал ассоциацию для разработки поправок.

В министерстве строительства и ЖКХ сообщили, что поправки в настоящий момент находятся на стадии проработки, пишут "Известия".

Минстрой

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