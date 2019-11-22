На свалку "Кучино" под Балашихой с 2020 года начнут водить экскурсии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Уже в 2020 году власти Подмосковья могут организовать экскурсии на рекультивированную свалку "Кучино" в Балашихе, заявил в эфире канала "360" зампред правительства - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин. Полигон спешно закрыли в июне 2017 года после "Прямой линии" с президентом Владимиром Путиным.

Экскурсии в парк, который разобьют на месте бывшей свалки, запустят после того, как тело полигона укроют слоем земли и посеют там растения, уточнил чиновник.

"Основная часть холма может быть и будет благоустроена. Я думаю, что верхнюю площадку, которую мы сейчас заканчиваем на полигоне в рамках тех работ, которые проводятся, подъездные пути - мы можем начать их использование в экскурсионных, если хотите, туристических целях уже в самое ближайшее время, сразу же фактически после завершения всех предусмотренных проектом работ", - сказал он.

После этого будет подготовлен проект парковой зоны на базе четкого прогноза о поведении тела полигона. Использовать его поверхность для размещения общественного пространства будет можно только когда его тело стабилизируется, отметил чиновник.

Свалка перестанет портить воздух после того, как там в середине декабря в постоянном режиме запустят очистные сооружения, добавил Куракин. Оборудование для сбора и утилизации фильтрата и свалочного газа там уже полностью смонтировали и начали испытывать.

"Кучино" закрыли летом 2017 года после того, как местные жители пожаловались на разрастающуюся свалку Путину на "прямой линии".