Проблему запаха с мусорного полигона "Кучино" пообещали решить летом 2019 года

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Мусорный полигон "Кучино" в Балашихе перестанет неприятно пахнуть в июне 2019 года, заявил зампред правительства - министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

"Кардинально проблема запаха (...) будет решена в июне", - сказал Куракин на брифинге в Доме правительства Московской области.

Он добавил, что зимой полигон не должен сильно пахнуть, так как будет засыпан снегом. "Мы прогнозируем, что кратковременное возникновение проблем начнется в апреле-мае, когда начнется активное таяние снега, но мы считаем, что к этому моменту будут оборудованы все необходимые скважины (для вывода и сжигания свалочного газа - ИФ)", - отметил Куракин.

По его словам, весной начнется засыпка полигона грунтом, что также должно положительно сказаться на решении проблемы.

Завершить рекультивацию полигона "Кучино" планируют досрочно. "Возможно, это будет досрочно - в сентябре-октябре", - заявил зампред.

Полигон "Кучино" был закрыт 23 июня 2017 года после "Прямой линии" с президентом России. На свалке была смонтирована система экстренной дегазации и установлен большой высокотемпературный факел, который обезвреживает свалочный газ. Рекультивацию полигона планируют завершить в 2019 году.