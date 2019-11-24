Самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пилота

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пилоту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Анапу, стало плохо в воздухе, пришлось экстренно садиться в ростовском аэропорту, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из "Шереметьево" в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота", - сказал собеседник агентства, добавив, что было принято решение прервать полет и сесть в ближайшем аэропорту.

По словам источника, "диспетчеры спрямили маршрут и дали борту приоритет посадки с тем, чтобы он как можно скорее приземлился в аэропорту "Платов" (Ростов-на-Дону)".

Самолет благополучно приземлился. Второй пилот был передан бригаде скорой помощи, сказал собеседник агентства.

Позже информированный источник сообщил "Интерфаксу", что пилота спасти не удалось, он скончался.

В свою очередь в пресс-службе ростовского аэропорта "Платов" агентству подтвердили факт внеплановой посадки рейса, однако причины и обстоятельства произошедшего не уточнили. Позднее в пресс-службе сказали, что самолет готовится к вылету, проводится дозаправка, в ближайшее время он отправится в пункт назначения.