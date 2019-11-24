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Что произошло за день: воскресенье, 24 ноября

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ракетный крейсер "Маршал Устинов" прибыл в Кейптаун для участия в военно-морских учениях с ЮАР и Китаем. Как отметили на Северном флоте, такие совместные учения проходят впервые.

- Плохое самочувствие пилота привело к экстренной посадке в Ростове-на-Дону авиарейса Москва-Анапа. Летчика передали врачам скорой помощи, однако спасти его не удалось. Как рассказал "Интерфаксу" источник, пилот скончался от сердечного приступа.

- Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку под Новым Уренгоем, машина получила сильные повреждения, никто не пострадал. Аварийную посадку спровоцировал отказ хвостового винта на высоте 12 метров.

- Парламент Боливии одобрил проведение новых всеобщих выборов в стране. Законопроект также аннулирует результаты президентских выборов 20 октября. Документ передадут на подпись временному президенту Боливии Жанин Аньес.

- Букву Ё вернули в названия 198 деревень в Новгородской области. Как отметили в Росреестре, изменения были внесены, на основании закона о государственном языке и рекомендаций министерства образования и науки. Среди новгородских деревень, имевших в историческом названии букву "ё" были такие, как Ёгла, Ёгольник, Ёлкино и Ерёмина Гора.

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