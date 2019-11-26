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В Шишкином Лесу в квартире нашли двухлетнюю больную девочку, покусанную насекомыми

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Новой Москве полиция возбудила в отношении 22-летней женщины уголовное дело о ненадлежащем исполнении материнских обязанностей. Ее двухлетняя дочка, заразившаяся вирусной инфекцией и искусанная насекомыми, находилась в квартире в Шишкином Лесу без надзора, сообщили в столичном ГУ МВД.

На ситуацию пожаловались соседи семьи по поселку. Прибыв по вызову, полицейские проверили эту квартиру и пришли к выводу, что девочка находилась в ситуации, "социально опасной для жизни и здоровья".

По данным полиции, мать девочки оставляла ее на попечение бабушки, инвалида первой группы, которая была не в состоянии за ней ухаживать. Также полицейские выяснили, что мать ведет "бродяжнический образ жизни" и не раз оставляла дочь надолго без денег и продуктов.

Девочку отвезли в больницу. Врачи нашли у нее острую вирусную инфекцию. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Ее мать отпустили под подписку о невыезде.

Москва Шишкин Лес МВД

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