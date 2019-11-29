Медведи в московском зоопарке впали в спячку

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Три медведя в Московском зоопарке - камчатская медведица Роза (27 лет) и ее соседи гималайские медведи Алладин (25 лет) и Будур (24 года) - впали в спячку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зоопарка в пятницу.

Там отметили, что животные погрузились в зимний сон 28 ноября, и добавили, что в ближайшие 3-3,5 месяца у "Острова зверей", где находятся медвежьи вольеры, нельзя будет шуметь, чтобы не потревожить их чуткий сон.

По словам собеседника агентства, медведи готовились к зимней спячке несколько месяцев - они еще летом начали активно отъедаться, накапливая необходимые на зиму жировые запасы. Зоологи беспокоились, что из-за аномально теплой осени хищники могут заснуть позже обычного, однако ситуацию спасло наступившее во второй половине ноября похолодание.

За время зимы медведи могут потерять до четверти своего веса. Сейчас бурая медведица Роза весит чуть больше 400 кг, а вес ее гималайских сородичей составляет около 250 кг.

Пока бурый и гималайские медведи будут в спячке, другие представители семейства медвежьих - белые медведи Мурма и Врангель и большие панды Диндин и Жуи - будут бодрствовать. Их посетители зоопарка смогут видеть всю зиму.