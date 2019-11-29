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Медведи в московском зоопарке впали в спячку

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Три медведя в Московском зоопарке - камчатская медведица Роза (27 лет) и ее соседи гималайские медведи Алладин (25 лет) и Будур (24 года) - впали в спячку, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе зоопарка в пятницу.

Там отметили, что животные погрузились в зимний сон 28 ноября, и добавили, что в ближайшие 3-3,5 месяца у "Острова зверей", где находятся медвежьи вольеры, нельзя будет шуметь, чтобы не потревожить их чуткий сон.

По словам собеседника агентства, медведи готовились к зимней спячке несколько месяцев - они еще летом начали активно отъедаться, накапливая необходимые на зиму жировые запасы. Зоологи беспокоились, что из-за аномально теплой осени хищники могут заснуть позже обычного, однако ситуацию спасло наступившее во второй половине ноября похолодание.

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За время зимы медведи могут потерять до четверти своего веса. Сейчас бурая медведица Роза весит чуть больше 400 кг, а вес ее гималайских сородичей составляет около 250 кг.

Пока бурый и гималайские медведи будут в спячке, другие представители семейства медвежьих - белые медведи Мурма и Врангель и большие панды Диндин и Жуи - будут бодрствовать. Их посетители зоопарка смогут видеть всю зиму.

Москва Московский зоопарк

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