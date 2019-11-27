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Сильные дожди со снегом придут в Москву в выходные

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Мощные осадки ожидаются в Москве и Подмосковье 30 ноября и 1 декабря, сообщил Росгидромет. Осадки будут идти в виде дождя, мокрого снега и снега, уточняет Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков в ночь на субботу выпадет до 4 мм, днем в субботу - до 10 мм, в ночь на воскресенье - до 4 мм.

Суммарно за субботу и воскресенье в столичном регионе может выпасть до 18 мм осадков, это треть месячной нормы, которая в декабре составляет 56 мм. Вероятность такого погодного сценария Росгидромет оценивает в 60-83%.

Что касается температуры, то всубботу в Москве и Подмосковье ожидается от 0 до +2 градусов, в воскресенье от 0 до -5 градусов.

Атмосферное давление к воскресенью в столичном регионе понизится до 733 мм ртутного столба, что на 14 пунктов ниже нормы.

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