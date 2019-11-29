Поиск

Депутат Мосгордумы от КПРФ Шувалова встретилась с Навальным и его соратниками

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова встретилась с сотрудниками ФБК в своем кабинете в здании столичного парламента.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Шувалова пригласила оппозиционеров Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова, Георгия Албурова и других на встречу вместо отмененного "круглого стола".

Ранее в Мосгордуме по инициативе Шуваловой был заявлен "круглый стол" на тему: "Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными". Однако позже по заявлению лидера фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина заявка была отозвана.

Утром в пятницу Шувалова и другие депутаты провели несколько представителей ФБК в кабинет. В ходе встречи Навальный сказал, что "круглый стол" состоится". "Я думаю, что "круглый стол" мы все-таки проведем. Нам нужно запланировать это мероприятие, оно будет еще более масштабное", - сказал он.

В свою очередь, Шувалова заявила, что в "круглом столе", который был отменен, подтвердили участие представители власти. "Главное управление МВД по Москве и департамент безопасности Москвы подтвердили свое участие. Помимо официальных людей также должны были участвовать еще очень знаковые, известные люди. Но сегодня утром я узнала, что Зубрилин отозвал мою заявку", - посетовала депутат.

Между тем заместитель руковолидителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов заявил газете "Коммерсантъ", что "круглый стол" был отменен из-за того, что партия узнала список участников только накануне. "Вся фракция должна знать заранее о проводимых от ее имени мероприятиях. Потому что она вся несет ответственность за заявления на "круглом столе", его резолюцию", - сказал он.

Мосгордума КПРФ Елена Шувалова

Новости

Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Сменился глава пресс-службы ГУ МВД Москвы

Под Коломной торжественно закрыли свалку "Воловичи"

Под Коломной торжественно закрыли свалку "Воловичи"
Протесты в Москве

В Москве арестовали нового фигуранта "дела 27 июля" Сергея Суровцева

В Москве арестовали нового фигуранта "дела 27 июля" Сергея Суровцева

В Москве завели уголовное дело о продаже новорожденного

Из ООН направили РФ запрос по действиям властей на летних акциях протеста в Москве

Из ООН направили РФ запрос по действиям властей на летних акциях протеста в Москве

Вице-мэр Москвы Ликсутов прокомментировал проблемы в работе МЦД

Ликсутов высказался против скидки на штраф за неоплату парковки в Москве

Ликсутов высказался против скидки на штраф за неоплату парковки в Москве

Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Сразу на двух МЦД произошли сбои в движении поездов

Медведи в московском зоопарке впали в спячку

Протесты в Москве

Новому фигуранту "дела 27 июля" предъявили обвинение

Новому фигуранту "дела 27 июля" предъявили обвинение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');