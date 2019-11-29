Депутат Мосгордумы от КПРФ Шувалова встретилась с Навальным и его соратниками

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова встретилась с сотрудниками ФБК в своем кабинете в здании столичного парламента.

Как передал корреспондент "Интерфакса", Шувалова пригласила оппозиционеров Алексея Навального и его соратников Ивана Жданова, Георгия Албурова и других на встречу вместо отмененного "круглого стола".

Ранее в Мосгордуме по инициативе Шуваловой был заявлен "круглый стол" на тему: "Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными". Однако позже по заявлению лидера фракции КПРФ в МГД Николая Зубрилина заявка была отозвана.

Утром в пятницу Шувалова и другие депутаты провели несколько представителей ФБК в кабинет. В ходе встречи Навальный сказал, что "круглый стол" состоится". "Я думаю, что "круглый стол" мы все-таки проведем. Нам нужно запланировать это мероприятие, оно будет еще более масштабное", - сказал он.

В свою очередь, Шувалова заявила, что в "круглом столе", который был отменен, подтвердили участие представители власти. "Главное управление МВД по Москве и департамент безопасности Москвы подтвердили свое участие. Помимо официальных людей также должны были участвовать еще очень знаковые, известные люди. Но сегодня утром я узнала, что Зубрилин отозвал мою заявку", - посетовала депутат.

Между тем заместитель руковолидителя фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов заявил газете "Коммерсантъ", что "круглый стол" был отменен из-за того, что партия узнала список участников только накануне. "Вся фракция должна знать заранее о проводимых от ее имени мероприятиях. Потому что она вся несет ответственность за заявления на "круглом столе", его резолюцию", - сказал он.