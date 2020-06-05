КПРФ 7 июня рассмотрит вопрос об исключении из партии депутата Шуваловой

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Председатель московского горкома КПРФ Валерий Рашкин назначил на 7 июня пленум, на котором рассмотрят вопрос об исключении из партии депутата Мосгордумы Елены Шуваловой. Об этом сообщила сама Шувалова.

Она напомнила, что ее собираются исключать еще с декабря" 2019 года. Она планирует принять участие в заседании. С какой формулировкой ее решили исключить, она не знает.

"Пойду из-за рядовых коммунистов, потому что основной состав партии это действительно верные, преданные каким-то идеалам люди. Хотя, честно говоря, желания оправдываться нет: где-то наверху просто наплевали на людей, с которыми я многие годы работаю бок о бок, которые поддерживают меня", - сказала Шувалова.

"Теперь они судорожно ищут причину, по которой меня исключат. Написать в качестве причины, что Навальный пришел на мой круглый стол это смешно. Ко мне даже единороссы приходят в большом количестве", - заметила депутат.

В декабре Шувалова снялась с партучета в московском отделении КПРФ после скандала с приглашением Алексея Навального на круглый стол в Мосгордуме. Тогда она говорила, что перейдет на учет в другое региональное отделение партии.

Тогда же московский горком ей сообщил, что на нее завели персональное дело за приглашение Навального на круглый стол. В бюро горкома это приглашение расценили как политическую провокацию, а Шувалову назвали идейным вдохновителем раскола во фракции КПРФ в Мосгордуме.

В конце ноября, после голосования по бюджету Москвы, Шувалова пригласила Навального и других представителей Фонда борьбы с коррупцией в Мосгордуму на круглый стол "Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными". Мероприятие отменили по требованию председателя фракции КПРФ Николая Зубрилина. Он отозвал заявку на круглый стол, заявив, что Шувалова действовала от своего имени и не ознакомила фракцию со списком гостей. Круглый стол все же состоялся в кабинете Шуваловой.