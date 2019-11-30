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В Минздраве решили принять участников пикетов против сокращения врачей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав обещает 2 декабря принять участников пикетов, протестовавших, в частности, против оптимизации в медучреждениях и увольнения врачей.

"С понедельника специалисты Минздрава России начнут прием обратившихся участников пикетов для решения их вопросов", - заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем телеграм-канале в субботу.

Он отметил, что всем участникам пикетов у Минздрава в субботу "представители ведомства предложили оставить официальные обращения, которые будут внимательно рассмотрены".

МоскваУ здания Минздрава в Москве начались одиночные пикеты против сокращения врачейЧитать подробнее

"На призыв откликнулись 15 человек, среди которых те, кто назвал себя медиками, пациентами и муниципальными депутатами, - написал Салагай. - Все обращения были тщательно зафиксированы и переданы в работу".

На Неглинной улице у здания Минздрава в субботу собралось несколько десятков человек, выступивших за прекращение оптимизации в медучреждениях, возвращение на работу уволенных врачей, повышение зарплаты медперсоналу и сохранение доступной медицины.

Кроме Москвы, как сообщают в "Альянсе врачей", пикеты проходят в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи, Перми, Оренбурге, Новгородской области, Ярославле, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах.

Москва Минздрав Альянс врачей

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