У здания Минздрава в Москве начались одиночные пикеты против сокращения врачей

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - У здания Минздрава России в Москве в субботу проходит серия одиночных пикетов против проведения оптимизации в медучреждениях и сокращения врачей в больницах.

О начале проведения акции сообщил на своей странице в твиттере независимый профсоюз медицинских работников "Альянс врачей", который выступил организатором акции в российских городах.

Участники акции на Неглинной улице держат плакаты с требованиями прекратить оптимизацию в медучреждениях, вернуть на работу уволенных врачей, повысить зарплату медперсоналу и сохранить доступную медицину. В настоящий момент здесь собралось несколько десятков человек.

Кроме Москвы, как сообщают в "Альянсе врачей", пикеты проходят в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Сочи, Перми, Оренбурге, Новгородской области, Ярославле, Екатеринбурге, Хабаровске и других городах.

Ранее из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей был уволен трансплантолог Михаил Каабак, где он проводил пересадки почки детям до 6 кг по международной методике, но не используемой больше никем в России. Директор учреждения Андрей Фисенко объяснил, что уволил трансплантолога Каабака потому, что работы в медицинской организации должны проводить штатные сотрудники.

В настоящее время медик оформляется в центр руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее, сообщал Минздрав.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова провела встречу с Каабаком и решила дать возможность врачу и его коллеге Надежде Бабенко работать в НМИЦ.

Сам Каабак назвал свое увольнение "недоразумением, которое было разрешено благодаря вмешательству и полному погружению в ситуацию министра".