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Гидрометцентр пообещал москвичам аномально теплый декабрь

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что погода в декабре в Москве, Подмосковье и соседних регионах ожидается в среднем выше климатической нормы, однако это не исключает резких перепадов температуры.

"Даже не "около и выше нормы", а просто "выше нормы". Тем не менее, погода будет неоднородной", - сказал метеоролог "Интерфаксу" в понедельник.

По его словам, неоднородность предполагает, что ожидаются как периоды потеплений, так и периоды похолоданий. Высокими будут именно средние значения - после анализа всех колебаний, пояснил синоптик.

В ноябре Вильфанд прогнозировал, что грядущая зима в России будет "розовой", температура на территории РФ в этот период будет преимущественно около или выше нормы.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва

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