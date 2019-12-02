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Синоптики спрогнозировали метель в Москве в ближайшие дни

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Небольшой снег пройдет в Москве в течение рабочей недели, в среду даже ожидается метель, но после этого будет потепление и все растает, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас в Московской области и соседних регионах лежит снег: около 0,5 - 1 см. В Москве снега нет. В ближайшие дни высота снежного покрова увеличится - небольшой снег ожидается сегодня и завтра, а в среду днем в связи с прохождением фронтального раздела ожидается снег, усиление ветра в порывах до 15 м/с, метель", - сказал Вильфанд агентству в понедельник.

В результате за понедельник и вторник, 3 декабря, высота снега в Москве может увеличиться на полсантиметра, а в среду, 4 декабря, после метели снежный покров в столице может достигнуть 3 см (до 4 см по Подмосковью).

Тем не менее, во второй половине недели ожидается потепление. Если с понедельника по среду в Москве и днем, и ночью температуры будут отрицательными, то в четверг столбики термометров перейдут через нулевую отметку и днем ожидается +2...+4, такой температурный режим сохранится до конца выходных. Снег начнет таять.

"Таким образом, к концу недели снег в Москве исчезнет, а по области высота снежного покрова снизится", - сказал Вильфанд. После потепления на следующей неделе вновь ожидается похолодание, добавил собеседник агентства.

В среднем снежный покров в Московском регионе устанавливается к 28-30 ноября, однако бывают годы, когда снега нет весь декабрь. Вильфанд в этой связи напомнил строки из "Евгения Онегина": "Зимы ждала, ждала природа. / Снег выпал только в январе / На третье в ночь".

Ранее в понедельник Вильфанд рассказал "Интерфаксу", что декабрь в Москве и области будет, по прогнозам, аномально теплым, вместе с тем, в течение первого зимнего месяца ожидаются как периоды потеплений, так и похолоданий.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва

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