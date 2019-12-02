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В экстренные службы Москвы сообщили о минировании двух судов и двух ТЦ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники и посетители Лефортовского суда Москвы эвакуированы из-за сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Из здания вывели около 100 человек.

Кроме того, письмо с угрозой взрыва получил Басманный суд, проходит эвакуация.

Также анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в торговые центры в ГУМ и "Афимолл Сити".

Волна ложных сообщений о минировании столичных судов началась 28 ноября. За несколько дней сообщения о заложенных взрывных устройствах практически ежедневно получали от двух до семи городских судов.

Москва

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