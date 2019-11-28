Еще три московских суда прервали работу из-за угрозы минирования

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Более 300 человек эвакуировали из зданий Басманного, Кузьминского и Останкинского судов Москвы, куда поступили сообщения о минировании зданий, сообщили "Интерфаксу" представители судов в четверг.

Таким образом, сейчас из-за угрозы минирования приостановили работу пять районных судов столицы.

Ранее стало известно, что из-за сообщения о минировании начата эвакуация в Тверском и Мещанском судах столицы - из зданий вывели более 100 человек.

Представители судов отметили, что сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило на электронную почту суда.

В судах, по поводу которых поступила угроза, работают сотрудники полиции и кинологи.