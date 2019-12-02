Беспилотники "Калашникова" займутся видеомониторингом в Москве

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Zala Aero, входящее в группу "Калашников", стало победителем проведенного правительством Москвы открытого конкурса на оказание услуг по видеомониторингу объектов в городе в 2019-2020 годах, следует из материалов конкурсной документации, размещенной в системе "СПАРК-Маркетинг".

Как сообщается, в конкурсе, помимо Zala Aero (ООО "ЦСТ"), участвовали еще три претендента - АО "Концерн радиостроения "Вега", ООО "Альфа Про" и ООО "АПК Эксперт". Победителем по совокупности показателей стала Zala Aero, предложившая свои услуги за 49,2 млн рублей при начальной максимальной цене контракта в 60 млн рублей.

Контракт заключен на период с 28 ноября 2019 года до 3 декабря 2020 года.

В документации сообщается, что исполнитель контракта должен будет с помощью беспилотников вести видеосъемку объектов городской инфраструктуры в Москве и иных территорий в Подмосковье, функциональное назначение которых связано с деятельностью столицы.

Группа компаний Zala Aero - разработчик и производитель беспилотных воздушных систем. Основной продукцией компании являются разведывательные беспилотные системы самолетного и вертолетного типа. Область применения - охрана государственных границ, разведывательные и спасательные операции, мониторинг объектов повышенной опасности и мест чрезвычайных ситуаций.