Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:46Заразились
на 07.05В России 177 160+11 231В мире 3 755 341+92 650

"Калашников" разработал новый сервис по доставке грузов беспилотниками

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Zala Aero (входит в АО "Концерн "Калашников") разработала новый сервис по доставке грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает компания в четверг.

Новый сервис носит название Zala Aero Drone Delivery (ZDD). "Система автоматически проложит оптимальный маршрут и согласует его с органами, регулирующими воздушное движение", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что полученная с помощью воздушного лазерного сканирования карта рельефа местности позволит беспилотнику обойти любые препятствия как природного, так и техногенного характера. Факт доставки подтверждается с помощью фото и видео.

"Автоматизированный процесс управления системой позволяет одновременно выполнять поставленную задачу с помощью двух и более летательных аппаратов, действующих в автономном режиме", - сообщает компания.

Также отмечается, что система может работать в любое время суток и в сложных метеоусловиях: в дождь, снег и при ветре до 15 м/с. Дронами можно будет управлять даже на сверхнизких высотах.

"Отказоустойчивость и дублирование систем управления позволяет безопасно вернуть воздушное судно на точку старта даже при работе 7 из 8 двигателей", - говорится также в сообщении.

Группа компаний Zala Aero - разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, целевых нагрузок и мобильных комплексов. В декабре 2019 года стало известно, что беспилотники Zala Aero будет вести видеосъемку объектов городской инфраструктуры в Москве и иных территорий в Подмосковье, функциональное назначение которых связано с деятельностью столицы.

Zala Aero Калашников Zala Aero Drone Delivery

Новости по теме

Новости

Верховный суд Карелии оставил в СИЗО историка Дмитриева

Глава Крыма поставил под сомнение курортный сезон 2020 года

СКР заподозрил Быкова в организации убийства члена ОПГ и его приятеля

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

Россия вышла на пятое место в мире по числу заражений коронавирусом

У "Омбудсмена полиции" Воронцова выпилили дверь и провели обыск

В Думе потребовали утилизировать маски населения так же, как медицинские средства защиты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Правительство разрешит не возвращать пассажирам деньги за пропавшие из-за карантина билеты

Индекс PMI сферы услуг в России в апреле рухнул с 37,1 до 12,2 пункта

Источник сообщил о задержании в Красноярске бизнесмена и политика Анатолия Быкова

Источник сообщил о задержании в Красноярске бизнесмена и политика Анатолия Быкова

Полиция возбудила уголовное дело о гибели собак из монастырского приюта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');