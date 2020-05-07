"Калашников" разработал новый сервис по доставке грузов беспилотниками

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Zala Aero (входит в АО "Концерн "Калашников") разработала новый сервис по доставке грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает компания в четверг.

Новый сервис носит название Zala Aero Drone Delivery (ZDD). "Система автоматически проложит оптимальный маршрут и согласует его с органами, регулирующими воздушное движение", - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что полученная с помощью воздушного лазерного сканирования карта рельефа местности позволит беспилотнику обойти любые препятствия как природного, так и техногенного характера. Факт доставки подтверждается с помощью фото и видео.

"Автоматизированный процесс управления системой позволяет одновременно выполнять поставленную задачу с помощью двух и более летательных аппаратов, действующих в автономном режиме", - сообщает компания.

Также отмечается, что система может работать в любое время суток и в сложных метеоусловиях: в дождь, снег и при ветре до 15 м/с. Дронами можно будет управлять даже на сверхнизких высотах.

"Отказоустойчивость и дублирование систем управления позволяет безопасно вернуть воздушное судно на точку старта даже при работе 7 из 8 двигателей", - говорится также в сообщении.

Группа компаний Zala Aero - разработчик и производитель беспилотных воздушных систем, целевых нагрузок и мобильных комплексов. В декабре 2019 года стало известно, что беспилотники Zala Aero будет вести видеосъемку объектов городской инфраструктуры в Москве и иных территорий в Подмосковье, функциональное назначение которых связано с деятельностью столицы.