Суд в Москве арестовал семерых участников "Хизб ут-Тахрир"

Среди них - шесть граждан Узбекистана и один россиянин

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал арест шестерых граждан Узбекистана и одного россиянина, обвиняемых в участии в запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир".

"Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Кимсанова Фарходжона, Мамадалиева Марифжона, Султонова Икболжона, Тухтасинова Икромиддина, Холдарова Гуломжона, Холматова Азизбека, Маликова Маруфжона меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 февраля", - сообщила "Интерфаксу" в четверг пресс-секретарь суда Юлия Котомина.

Всем семерым предъявлено обвинение по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

3 декабря в ЦОС ФСБ сообщили о задержании в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных членов запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО) "Хизб ут-Тахрир". По данным спецслужбы, среди задержанных оказались как граждане России, так и уроженцы государств Центрально-Азиатского региона.

Как заявили в ЦОС, задержанные "указанию зарубежных эмиссаров МТО" распространяли в России идеологию террористической организации, нацеленную на свержение законной власти путем насилия. На конспиративных собраниях задержанные вербовали в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов, добавили в ФСБ.

Там также сообщили, что в местах жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир", средства связи, электронные носители информации.