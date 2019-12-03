ФСБ задержала участников "Хизб ут-Тахрир", вербовавших мусульман и мигрантов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ совместно с МВД задержала в Москве и Челябинске двух главарей и семерых активных членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, среди задержанных как граждане России, так и уроженцы Центральной Азии.

Было установлено, что задержанные по указанию зарубежных эмиссаров террористической организации лица проводили работу по распространению на территории РA террористической идеологии, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти.

На конспиративных собраниях они вербовали местных мусульман и мигрантов.

В местах жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", средства связи, электронные носители информации.

Возбуждены уголовные дела.