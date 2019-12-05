Для участников летних акций Лесных, Мартинцова и Мыльникова запросили от 3 до 4 лет колонии

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель просит суд приговорить к трем годам колонии общего режима Максима Мартинцова и Александра Мыльникова и к четырем годам колонии Егора Лесных, обвиняемых в применении насилия к представителю власти в составе группы лиц на несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" в четверг.

"Прошу признать Лесных виновным по предъявленному обвинению и назначить ему наказание в виде четыре лет лишения свободы в колонии общего режима, Мартинцову и Мыльникову - три года колонии общего режима", - заявил прокурор в Мещанском суде Москвы.

16 октября Басманный суд Москвы заключил под стражу четверых фигурантов данного дела: Андрея Баршая, Владимира Емельянова, Егора Лесных, Максима Мартинцова и отправил под домашний арест Александра Мыльникова.

7 ноября уголовные дела участников акции 27 июля - Мартинцова, Мыльникова и Лесных объединили в одно. Они обвиняются в нападении на сотрудника ОМОН в составе группы лиц (часть 1 статья 318 УК РФ).

По версии следствия, 27 июля на улице Рождественка Лесных, Мартинцов и Мыльников, совместно повалив на землю сотрудника Росгвардии, который охранял общественный порядок, нанесли ему удары ногами.

"Дело о беспорядках" в Москве - это ряд уголовных дел в отношении активистов, которые были задержаны на несогласованных акциях протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа.

В центре Москвы 27 июля в течение дня проходила несанкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, выборы в которую были назначены на 8 сентября. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

В рамках дела реальные сроки от двух до пяти лет уже получили шесть человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Данил Беглец, Владислав Синица, Константин Котов. Павлу Устинову приговор был смягчен до 1 года условно в апелляционной инстанции.

В настоящее время под следствием находятся: Самариддин Раджабов (статья 318 УК РФ), Эдуард Малышевский (статья 318 УК РФ), Егор Лесных (статья 318 УК РФ), Максим Мартинцов (статья 318 УК РФ), Сергей Суровцев (статья 318 УК РФ) (содержатся под стражей); Сергей Фомин (статья 212 УК РФ), Александр Мыльников (статья318 УК РФ) (под домашним арестом); Айдар Губайдулин (часть 3 статьи 30 - часть 1 статьи 318 УК РФ). Губайдулин был отпущен под подписку о невыезде, после чего покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Студент МАИ Андрей Баршай (статья 318 УК РФ) находится на психиатрической экспертизе в Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Свою вину обвиняемые не признают. Их защита добивается прекращения уголовного преследования в связи с отсутствием состава преступления.

Между тем, после серии массовых акций в защиту обвиняемых ряд задержанных - Конон, Абаничев, Дмитрий Васильев, Владислав Барабанов, Валерий Костенок, Алексей Миняйло - были освобождены от уголовного преследования за непричастностью к преступлениям. Миняйло и Абаничев подали иски за незаконное преследование на сумму в размере 1,5 млн рублей.