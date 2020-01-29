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Завершено расследование дела студента Андрея Баршая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела студента МАИ Андрея Баршая, которого обвиняют в нападении на представителя власти в день несогласованной акции в центре Москвы. Материалы дела переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила адвокат группы "Агора" Светлана Байтурина.

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23 января Басманный суд Москвы продлил Баршаю срок содержания под стражей до 27 февраля. 22 января Мосгорсуд отменил предыдущее решение о продлении ему ареста и вернул дело в суд первой инстанции. Районный суд повторно принял решение о продлении меры пресечения.

Баршая задержали в середине октября по делу о массовых беспорядках 27 июля. Он находится под стражей с 16 октября. По версии следствия, 27 июля он с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии. Ему вменяют применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья.

По ходатайству следствия студент прошел психиатрическую экспертизу в центре имени Сербского. Там его признали вменяемым и здоровым.

Андрей Баршай СКР Генпрокуратура Москва институт Сербского

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