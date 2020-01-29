Завершено расследование дела студента Андрея Баршая

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела студента МАИ Андрея Баршая, которого обвиняют в нападении на представителя власти в день несогласованной акции в центре Москвы. Материалы дела переданы в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщила адвокат группы "Агора" Светлана Байтурина.

23 января Басманный суд Москвы продлил Баршаю срок содержания под стражей до 27 февраля. 22 января Мосгорсуд отменил предыдущее решение о продлении ему ареста и вернул дело в суд первой инстанции. Районный суд повторно принял решение о продлении меры пресечения.

Баршая задержали в середине октября по делу о массовых беспорядках 27 июля. Он находится под стражей с 16 октября. По версии следствия, 27 июля он с разбега толкнул в спину сотрудника Росгвардии. Ему вменяют применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья.

По ходатайству следствия студент прошел психиатрическую экспертизу в центре имени Сербского. Там его признали вменяемым и здоровым.