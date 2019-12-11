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В Москве у коллекционеров украли две картины общей стоимостью 30 млн рублей

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту похищения двух картин в Москве, их общая стоимость - около 30 млн рублей, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

По информации московского управления МВД, некий мужчина взял у коллекционеров две картины, пообещав продать произведения искусства, и скрылся с ними. "По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 160 (присвоение)", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливается личность похитителя предметов искусства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что столичные коллекционеры искали человека, который сможет продать их полотна - "Натюрморт с цветами" и "На прогулке, 1916". Примерная стоимость каждой - 15 млн рублей. Представившийся продавцом мужчина принял полотна и пропал, отмечали СМИ.

МВД Москва

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