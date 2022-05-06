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В суд Москвы поступило дело о краже Левитана и Врубеля у частного коллекционера

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В Замоскворецкий суд поступило уголовное дело о краже у частного коллекционера работ известных художников и антиквариата на общую сумму более 39 млн рублей, сообщила прокуратура Москвы

По версии следствия, 30 сентября 2020 года двое обвиняемых, вступив в преступный сговор "путем свободного доступа в квартиру" коллекционера на Большой Пионерской улице, украли работы Левитана, Врубеля и Бурлюка, старинные иконы и предметы антиквариата XII-XVIII веков.

По уголовному делу о краже проходят два москвича: 53-летний мужчина и 78-летняя женщина. Им вменяют статьи о краже группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину (п. "а, в" ч. 2 ст. 158 УК) и хищение предметов, имеющих особую культурную и художественную ценность (п. "а" ч. 2 ст. 164 УК).

Все предметы антиквариата возвращены законному владельцу, отметили в прокуратуре.

Москва Замоскворецкий суд Прокуратура Москвы Исаак Левитан Михаил Врубель Давид Бурлюк
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