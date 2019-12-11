Собянин пообещал вскоре открыть переход к ГУМу, бывший самым популярным в Москве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Крытый переход к ГУМу от метро "Площадь революции" откроют в течение нескольких дней, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это был самый популярный переход в городе. Я заставил подчинённых ещё раз провести самые тщательные изыскательные работы. Все проделали, изменили проектную документацию, изменили действующие проекты, усилили, укрепили, проложили. Я надеюсь, что в ближайшие дни мы переход откроем", - сообщил Собянин в среду в эфире канала ТВЦ.

Как отметил столичный мэр, некоторое время назад проект реконструкции перехода был приостановлен. "В 2008-2009 году затеяли реконструкцию перехода, денег в бюджете не хватало, было модно тогда отдать инвестору, чтобы он и магазинов там настроил. В результате построили так, что возникала проблема с фундаментом исторического здания. Какое-то время даже поставили крест на этом проекте", - сказал Собянин.