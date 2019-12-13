В центре Москвы открыли не использовавшийся 10 лет пешеходный переход

Фото: АГН "Москва"

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в пятницу после реконструкции крытый наземный пешеходный переход от станции метро "Театральная" на Никольскую улицу, который не использовался последние 10 лет.

По словам Собянина, многие специалисты считали, что отремонтировать и открыть переход будет невозможно. "Слишком много ошибок было допущено при попытке реализовать на этом месте проект строительства подземного торгового центра, в результате не только торговый центр не построили, но и чуть было не разрушили исторические здания", - сказал Собянин.

Однако инженеры и строители все же смогли найти решение этой проблемы, добавил мэр. Благодаря этому смог открыться "один из самых популярных пешеходных переходов в Москве", отметил Собянин.

Открытие перехода от "Театральной" на Никольскую улицы московский мэр анонсировал в среду, 11 декабря. "Я заставил подчинённых ещё раз провести самые тщательные изыскательные работы. Все проделали, изменили проектную документацию, изменили действующие проекты, усилили, укрепили, проложили", - говорил тогда Собянин.

История одного из самых популярных пешеходных переходов столицы

Наземный крытый пешеходный переход от станции метро "Театральная" на Никольскую улицу длиной 95 м был построен в 1964 году. На протяжении десятилетий он оставался одним из самых востребованных в городе, так как обеспечивал быстрый и комфортный проход с Театральной площади и площади Революции на Красную площадь и Никольскую улицу. За время эксплуатации конструкции перехода износились, его техническое состояние перестало соответствовать нормам безопасности. Кроме того, риску разрушения подвергались соседние исторические здания.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, в 1999 году правительство Москвы приняло постановление "О реконструкции крытого пешеходного перехода от станции метро "Театральная" на Никольскую улицу". Работы по реконструкции велись в рамках инвестиционного контракта с ООО "Старград". Инвестор должен был укрепить несущие конструкции перехода и примыкающих строений, обновить коммуникации и построить новые подземные уровни, причем без долгосрочного закрытия перехода. Однако в ходе строительства подземного торгового центра был поврежден фундамент памятника федерального значения "Славяно-Греко-Латинская Академия, XVII- XVIII вв.", под угрозой разрушения оказался и комплекс Заиконоспасского монастыря.

В 2009 году переход был закрыт для пешеходов. Было принято решение о прекращении работ и ликвидации нарушений, допущенных при реконструкции перехода. Инвестиционный контракт был расторгнут.

В 2014 году ГБУ "Гормост" провело дополнительное обследование перехода, а в 2016 году по поручению Собянина было принято решение о реконструкции перехода и устранении угрозы разрушения памятников архитектуры. Стройка осложнялась близостью грунтовых вод и необходимостью вести работы в зоне коммуникаций Московского метрополитена.

Непосредственно в переходе был проведен ремонт основных конструкций, оборудована охранно-пожарная сигнализация, системы видеонаблюдения и подогрева ступеней. Со стороны площади Революции обустроен сход с лестничными маршами, промежуточными площадками и колясочным спуском. Для маломобильных граждан установлен лифт. Ожидается, что в час пик переходом будут пользоваться порядка 2,7 тыс. человек.