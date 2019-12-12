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ХроникаПожар на "Адмирале Кузнецове"Обновлено в 12:02

Источник назвал причиной смерти Лужкова редчайшее осложнение

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался из-за редкого осложнения после процедуры обследования сердца, сообщил "Интерфаксу" источник в его окружении.

"Юрий Михайлович умер после коронарографии, которая дала редчайшее осложнение", - сказал собеседник агентства в четверг.

Лужков, руководивший Москвой более 18 лет, скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря.

В четверг в храме Христа Спасителя прошло его отпевание, обряд совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Проститься с бывшим градоначальником пришли сотни людей. Рядом с закрытым гробом, накрытым российским флагом, находится семья Лужкова - жена Елена Батурина и две дочери. Проводить в последний путь экс-мэра пришли многие государственные и общественные деятели, среди которых министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков и другие. Также церемонию прощания посетили известные деятели искусства, среди них Надежда Бабкина, Олег Газманов, Валентин Юдашкин, Геннадий Хазанов.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин приедет на прощание с Лужковым.

Как ожидается, прощание завершится в 14:00, после чего Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

Лужков занимал пост мэра Москвы с 6 июня 1992 года по 28 сентября 2010 года. В сентябре 2010 года он был отправлен в отставку президентом РФ Дмитрием Медведевым с формулировкой "в связи с утратой доверия". Это стало политическим прецедентом в современной истории России.

Прощание с Юрием Лужковым

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Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" Надежда БабкинаПрощание с бывшим мэром Москвы Юрием ЛужковымМинистр обороны РФ Сергей ШойгуПрощание с бывшим мэром Москвы в храме Христа СпасителяВдова бывшего градоначальника Елена Батурина с дочерьмиМэр Москвы Сергей СобянинВо время прощания с Юрием ЛужковымНа церемонии прощания в храме Христа СпасителяХудожественный руководитель театра Эстрады Геннадий ХазановВице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой и первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков (слева направо)Вдова экс-мэра Москвы Елена БатуринаПредседатель правления ОАО "Сбербанк России" Герман ГрефПрощание с Юрием Лужковым
Художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" Надежда Бабкина
Москва Юрий Лужков

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